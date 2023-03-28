Пенсионер расстреливал людей, собак и машины в Петербурге

В экстренные службы 27 марта в 16:43 позвонила председатель управляющей компании дома № 2, корп. 1, по улице Костюшко в Санкт-Петербурге. Она сообщила о том, что во дворе мужчина стреляет из предмета, похожего на пистолет, по людям, собакам и машинам.

К сотрудникам полиции также обратился 60-летний электрик управляющей компании. Он пояснил, что около 16:30 неизвестный, находясь во дворе дома, произвел в его сторону выстрел из пистолета, после чего скрылся в подъезде.

Подозреваемого задержали – им оказался 74-летний пенсионер. У него изъят пистолет для страйкбола Stalker SA230. Пенсионера доставили в отдел полиции и поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об уголовном деле.