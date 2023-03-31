В Ленобласти 1 апреля ожидается мокрый снег и до -9 °C

По данным ГУ МЧС, 1 апреля в большинстве районов Ленинградской области будет идти снег, местами мокрый и сильный. Ветер северо-восточный, северный, ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью составит -5… 0 °C, местами на северо-западе до -9 °C. Днем 0… +5 °C. Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днем повышаться.

На дорогах местами гололедица, сложная обстановка.