В МОК осудили решение Украины запретить атлетам соревноваться с россиянами

Международный олимпийский комитет (МОК) осудил решение правительства Украины запретить своим атлетам соревноваться с россиянами. Об этом сообщает РИА «Новости».

В организации заявили, что эти меры только навредят украинскому спортивному сообществу. Представители МОК отметили, что многие атлеты и члены олимпийского сообщества Украины против бойкота турниров.

Правительство Украины 31 марта запретило украинским спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры 2024 года в Париже вместе с россиянами. Ранее МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе членов сборных России и Беларуси, не поддерживавших спецоперацию на Украине.