В поселке Аннино Ломоносовского района 31 марта вручили ключи от новой квартиры ребенку-сироте. Первым новоселом в 2023 году в новом доме на улице Весенняя стала Людмила Богатова.

Старое жилье Людмилы в 2022 году признали непригодным для проживания. До получения нового дома прошло всего несколько месяцев. Девушка отметила, что квартира её полностью устроила.

Новый дом расположен в пешей доступности от школы, детского сада, спортивных площадок и Дома культуры. Недалеко от комплекса находится съезд с КАДа, в районе развита транспортная инфраструктура.

В 2023 году администрация Ломоносовского района планирует приобрести 24 квартиры для детей-сирот.