Рецидивистка попалась на краже телефона в Петербурге

Ранее судимая женщина промышляла в общественном транспорте.

В Петербурге правоохранители задержали ранее судимую женщину за кражу в общественном транспорте — сообщает Мойка78.

По версии следствия, 38-летняя сибирячка во время поездки в автобусе украла мобильного телефона «Ксиоми Редми 5», стоимостью 12 тыс. рублей из рюкзака, принадлежащего 63-летней пенсионерке.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Женщина задержана.

Ранее стало известно, что мужчина подозревается в изнасиловании знакомой в Тосно. В квартире были двое детей.