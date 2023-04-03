В Ленобласти за неделю поженились более 120 пар

За прошедшую неделю в Ленинградской области было зарегистрировано 123 брака, сообщили в ЗАГСе.

Больше всего браков было зарегистрировано во Всеволожском и Гатчинском районах. Чаще всего пары вступали в брак в возрасте 30-34 лет.

Напомним, что в Ленобласти идет прием заявлений на регистрацию браков в День семьи, любви и верности.