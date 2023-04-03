В Ленобласти за неделю поженились более 120 пар

За прошедшую неделю в Ленинградской области было зарегистрировано 123 брака, сообщили в ЗАГСе.
Больше всего браков было зарегистрировано во Всеволожском и Гатчинском районах. Чаще всего пары вступали в брак в возрасте 30-34 лет.
Напомним, что в Ленобласти идет прием заявлений на регистрацию браков в День семьи, любви и верности.
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17.01.2023 420