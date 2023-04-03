Россельхознадзор за 2023 год нашел в Ленобласти семь нелегальных свалок

За первый квартал 2023 года на территории Ленинградской области инспекторы управления Россельхознадзора по СЗФО обнаружили семь загрязненных территорий.

Свалки заняли в общей сложности 0,407 гектара. На момент подготовки публикации удалось ликвидировать загрязнение на 0,3075 гектарах. Собственникам земли объявлены предостережения о недопустимости нарушения законодательства России.

Сотрудники Россельхознадзора продолжают обследование подконтрольных управлению земель. Ликвидация загрязненных территорий находится на контроле ведомства.