В Петербурге нашли труп мужчины с простреленным горлом после споров с возлюбленной о воспитании детей

В полицию 2 апреля около 00:30 в полицию обратилась 39-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она рассказала, что в квартире на Среднем проспекте Васильевского острова ее избил 50-летний сожитель.

Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением горла. По предварительным данным, конфликт между избитой заявительницей и ее погибшим возлюбленным произошел на фоне обсуждения воспитания детей и распития алкогольных напитков.

С места изъяли карабин «Вепрь», одну гильзу и один патрон. Обстоятельства происшествия устанавливаются.