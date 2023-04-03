В Петербурге нашли труп мужчины с простреленным горлом после споров с возлюбленной о воспитании детей

В полицию 2 апреля около 00:30 в полицию обратилась 39-летняя жительница Санкт-Петербурга. Она рассказала, что в квартире на Среднем проспекте Васильевского острова ее избил 50-летний сожитель.
Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили труп мужчины с огнестрельным ранением горла. По предварительным данным, конфликт между избитой заявительницей и ее погибшим возлюбленным произошел на фоне обсуждения воспитания детей и распития алкогольных напитков.
С места изъяли карабин «Вепрь», одну гильзу и один патрон. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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19.02.2022 2958