В Минфине поддержали увеличение штрафа за езду без ОСАГО

Автор: Гузель Галимова
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Минфин поддерживает увеличение штрафа за езду без полиса ОСАГО, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Чиновник выразил мнение, что размер штрафа должен быть сопоставим со стоимостью полиса и может составить, например, 5 тысяч рублей. При этом он добавил, что, возможно, имеет смысл сделать разные штрафы для юрлиц и физлиц.

Напомним, в России 1 марта вступят в силу новые правила проверки водителей на алкогольное опьянение.

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20.03.2023 143
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