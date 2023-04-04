В Минфине поддержали увеличение штрафа за езду без ОСАГО

Минфин поддерживает увеличение штрафа за езду без полиса ОСАГО, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Чиновник выразил мнение, что размер штрафа должен быть сопоставим со стоимостью полиса и может составить, например, 5 тысяч рублей. При этом он добавил, что, возможно, имеет смысл сделать разные штрафы для юрлиц и физлиц.

Напомним, в России 1 марта вступят в силу новые правила проверки водителей на алкогольное опьянение.