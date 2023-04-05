Отец нашел дома умирающего маленького сына с гематомами и отравлением в Петербурге

В детскую больницу Санкт-Петербурга 5 апреля около 02:30 госпитализировали пятилетнего петербуржца. Мальчика без сознания нашел отец, который и вызвал скорую помощь.
Врачи зафиксировали на теле ребенка гематомы и диагностировали различные травмы головы. Предполагается, что пострадавший также отравился неизвестным веществом. Мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии.
По словам матери, гематомы появляются у ребенка даже при незначительной травматизации. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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24.06.2022 2573