Арбитражный суд отменил решение об устранении УК «Капитал-Комфорт» от управления домом-гигантом в Кудрово

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отменил распоряжение комитета Госжилнадзора 47 региона о прекращении ООО «Управляющая компания «Капитал-Комфорт» деятельности по управлению многоквартирным домом в Кудрово.

Речь идет о доме на Областной улице, 1, который считается самым большим в Европе. Соответствующий иск подала сама компания.

Ранее ivbg.ru рассказывал, что жильцы жалуются, что УК не дает управлять домом ТСЖ, созданным собранием собственников. Конфликт даже перерос в драку. Накануне жильцы дома пожаловались на участившиеся коммунальные аварии. Некоторые связывают это со сменой управляющей компании на ТСЖ.