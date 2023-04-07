Москвич задержан за смертельные побои 12-летней давности в Ленинградской области

На Южнобутовской улице в Москве задержан 41-летний местный житель. Его подозревают в избиении с летальным исходом в Ломоносовском районе Ленинградской области в 2011 году.

Труп 46-летнего мужчины обнаружен 29 ноября 2011 года на 6-й Центральной улице в садоводстве «Мичуринское». Экспертиза показала, что смерть наступила от множественных травм головы.

Было заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Известно, что подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за смертельную драку и незаконный оборот наркотиков в значительном размере.