Число учеников воскресных и православных школ в Петербурге выросло на 15%

В Петербурге растет популярность религиозного образования.

За 2022 год на 15% выросло число детей, занимающихся в воскресных и православных школах Петербурга. Об этом «Невским новостям» рассказал руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

Сейчас в местной епархии 233 воскресные школы и воскресные группы. Из них 50 — духовно-просветительские центры, они находятся в Петербурге. Всего в городе в таких учреждениях получают знания порядка 5000 детей. Еще около 2000 взрослых посещают приходские занятия.

За март 2023 года на прием в первые классы православной школы подали заявки более 30 родителей, рассказал руководитель епархиального отдела по образованию иерей Илия Макаров. По его словам, ожидается, что в этом году будет более 60 новых учеников. По сравнению с 2022 годом, число будущих учеников выросло почти на 15 %.