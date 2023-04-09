Школьники из Енакиево приехали на весенние каникулы в Ленобласть

В субботу, 8 апреля, на Московский вокзал Петербурга прибыли дети из интерната №2 города Енакиево в ДНР.
После они отправились в лагерь «Маяк», расположенный в поселке Вырица Гатчинского района Ленобласти. 67 детей проведут там почти три недели. Для них подготовлена интересная программа: обзорная экскурсия в Петербург, различные игры и конкурсы.
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05.04.2023 104