Школьники из Енакиево приехали на весенние каникулы в Ленобласть

В субботу, 8 апреля, на Московский вокзал Петербурга прибыли дети из интерната №2 города Енакиево в ДНР.

После они отправились в лагерь «Маяк», расположенный в поселке Вырица Гатчинского района Ленобласти. 67 детей проведут там почти три недели. Для них подготовлена интересная программа: обзорная экскурсия в Петербург, различные игры и конкурсы.

Фото: Анастасия Илюшина, ЛенТВ24