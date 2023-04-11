В Ленинградском зоопарке снова можно купить бумажные билеты

Автор: Гузель Галимова
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В Ленинградском зоопарке возобновили продажи бумажных билетов. Правда, в кассах можно расплачиваться только наличными.

«Мы завершаем процесс перехода в форму собственности ГБУК и постепенно возвращаемся в стандартному режиму работы. Будем продолжать держать вас в курсе обновлений и новостей», – говорится в сообщении.

Теперь можно приобрести как бумажные, так и электронные билеты. В середине марта в Ленинградском зоопарке временно закрыли кассы, купить билеты можно было только онлайн.

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14.03.2023 281
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