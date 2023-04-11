В Иране камеры проследят за неправильным ношением хиджаба. Нарушительниц будут карать

Власти Ирана устанавливают камеры в общественных местах и на улицах, чтобы выслеживать женщин без хиджаба. По иранским законам, женщины обязаны покрывать волосы и носить длинную свободную одежду, чтобы скрыть фигуру. Нарушительницы получают публичный выговор, штраф или арест.
По версии властей Ирана, хиджаб – «одна из цивилизационных основ иранской нации». Они требуют от владельцев бизнеса и граждан следить за окружающими, что уже привело к нападениям на женщин без хиджаба.
Однако версию иранских властей разделяют не все граждане страны. После гибели девушки по имени Махса Амини во время задержания полицией нравов в Иране все больше женщин отказываются соблюдать эти нормы. По этому поводу в стране вспыхнули массовые протесты.
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