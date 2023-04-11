Погрелись и хватит: жителям Петербурга обещают привычные дожди и ветер

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

С 12 апреля температура в Санкт-Петербурге начнет меняться. Ожидаются дожди, 13 апреля поднимется ветер, похолодает до +10 °C. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Температура 12 апреля поднимется до +16 °C, пройдут кратковременные дожди. Потом станет холоднее, хоть солнце продолжит выглядывать из-за облаков.

Порывы ветра 13 апреля разгонятся до 13 метров в секунду. Температура понизится до +10 °C. Больше осадков в ближайшую неделю не ожидается.

Вам будет интересно
Погрелись и хватит: жителям Петербурга обещают привычные дожди и ветер Санкт-Петербург
Вильфанд прогнозирует аномально теплую весну в центральной России
В центральную часть европейской России придет майская погода, к середине следующей недели потеплеет до 18 °C. Об этом рассказал РИА «Новости» научный...
08.04.2023 200

Автор