Погрелись и хватит: жителям Петербурга обещают привычные дожди и ветер

С 12 апреля температура в Санкт-Петербурге начнет меняться. Ожидаются дожди, 13 апреля поднимется ветер, похолодает до +10 °C. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Температура 12 апреля поднимется до +16 °C, пройдут кратковременные дожди. Потом станет холоднее, хоть солнце продолжит выглядывать из-за облаков.

Порывы ветра 13 апреля разгонятся до 13 метров в секунду. Температура понизится до +10 °C. Больше осадков в ближайшую неделю не ожидается.