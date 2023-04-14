Во Всеволожске в Мультицентре проходит Всероссийский форум директоров детских домов-интернатов

В числе почетных гостей ― первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Гостей форума встретила директор Мультицентра Ирина Дрозденко, она рассказала о специфики работы центра и показала условия получения профессий молодыми людьми с инвалидностью, а также познакомила с работой мастерских в Мультицентре.

«Интерес, который проявили сегодня наши гости, неслучаен, потому что мы находимся в авангарде актуальных социальных технологий, позволяющих вернуть человека к полноценной жизни в обществе. Сделать его востребованным, нужным налогоплательщиком, который может реализовать себя, свое конституционное право на труд, на свободное перемещение, на жизнь в выбранном месте», ― подчеркнула Ирина Дрозденко.

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Напомним, что во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.