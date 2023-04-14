Подростки заставили ребенка на камеру есть траву и пить из лужи в Петербурге

Старшеклассники издевались над 8-летним ребенком недалеко от дома на улице Руднева в Санкт-Петербурге 12 апреля. Заставили мальчика есть траву и пить из лужи на камеру.
В полицию обратилась мать ребенка. Она рассказала, что ее 8-летний сын стал жертвой жестоких старшеклассников. Заснятый на видео материал подростки начали распространять.
Выясняются обстоятельства произошедшего.
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24.06.2022 2641