Подростки заставили ребенка на камеру есть траву и пить из лужи в Петербурге

Старшеклассники издевались над 8-летним ребенком недалеко от дома на улице Руднева в Санкт-Петербурге 12 апреля. Заставили мальчика есть траву и пить из лужи на камеру.

В полицию обратилась мать ребенка. Она рассказала, что ее 8-летний сын стал жертвой жестоких старшеклассников. Заснятый на видео материал подростки начали распространять.

Выясняются обстоятельства произошедшего.