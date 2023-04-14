Как сообщал ivbg.ru, старшеклассники издевались над 8-летним ребенком недалеко от дома на улице Руднева в Санкт-Петербурге 12 апреля. Заставили мальчика есть траву и пить из лужи на камеру. Заснятый на видео материал подростки начали распространять. Стали известны подробности происшествия.

Все началось с того, что два мальчика подрались во время урока. Мать одного из них пришла выяснять отношения, при всем классе кричала на ребенка, который якобы ударил ее сына. Как сообщает 78.ru, учительница в этот процесс не вмешивалась, просто наблюдала.

В этот момент сестра пострадавшего сняла видео на камеру и показала его своей матери, являющейся главной в родительском комитете. Женщина не могла проигнорировать это и позвонила агрессивной родительнице. Потом пришла к учительнице, которая начала все отрицать, якобы никакого конфликта не было. Ей показали видео.

Как сообщает 78.ru, по всей видимости, учительница начала узнавать, кто снял этот конфликт на камеру. Один школьник указал на сестру пострадавшего. Девочка попала в больницу. Сейчас с ней работают психологи.

В тот день мать пострадавшего связалась с ним по телефону за полтора часа до происшествия. Тот сказал, что гуляет с ребятами. Мать сразу поняла, с какой целью они собрались.

Старшеклассники начали спрашивать, засняла ли его сестра ту самую драку в классе. Он признался. Подростки начали шантажировать его записью на диктофон. Школьник попросил удалить. Старшеклассники решили воспользоваться случаем и заставили его поесть траву и попить из лужи, записав все это на камеру.