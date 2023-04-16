На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 16 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
М-10 «Россия»:
- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков, мойка шевронов, буферов.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 485 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- км 70-47 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения;
- подъезд к г. Выборгу № 1, км 0-3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка грунта из-под барьерного ограждения;
- подъезд к г. Выборгу № 1 км 5 (путепровод) ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 12-15 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка светоотражающих устройств от пыли и грязи.
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14.04.2023 92
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30, 117-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления, выборочно, в движении с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков от пыли и грязи;
- км 0-27 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;
- км 10, км 15 транспортные развязки ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, очистка островков безопасности от пыли и грязи;
- км 75-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка смёта у бортового камня, очистка тротуаров;
- км 41-79 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления (старое направление) с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков, очистка водоотводных лотков;
- км 52-79 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка остановок общественного транспорта механизированным способом;
- км 50-64 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом.