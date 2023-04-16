На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 16 апреля при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков, мойка шевронов, буферов.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

  • км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 485 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

  • км 70-47 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения;
  • подъезд к г. Выборгу № 1, км 0-3 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка грунта из-под барьерного ограждения;
  • подъезд к г. Выборгу № 1 км 5 (путепровод) ограничение скорости движения в сторону Выборга с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

  • км 12-15 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, очистка светоотражающих устройств от пыли и грязи.
Вам будет интересно
На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение ФКУ Упрдор "Северо-Запад", ограничено движение, Ленобласть
Одновременно на трех участках КАД перекроют по одной полосе движения
На трех участках КАД Петербурга одновременно перекроют по одной полосе движения в связи с работами по уборке смета в разделительной...
14.04.2023 92

А-181 «Магистральная»:

  • км 0-30, 117-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления, выборочно, в движении с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков от пыли и грязи;
  • км 0-27 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;
  • км 10, км 15 транспортные развязки ограничение скорости движения с 08:00 до 20:00, очистка островков безопасности от пыли и грязи;
  • км 75-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка смёта у бортового камня, очистка тротуаров;
  • км 41-79 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления (старое направление) с 08:00 до 20:00, установка сигнальных столбиков, очистка водоотводных лотков;
  • км 52-79 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка остановок общественного транспорта механизированным способом;
  • км 50-64 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части механизированным способом.
Автор