Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с Пасхой.

«Замечательный, всеми любимый праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей», — говорится в обращении Путина.

Путин также отметил, что церковь всегда была вместе с народом, она делила с ним радости и тяготы, а «в условиях серьезных вызовов» активно принимает участие в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору.