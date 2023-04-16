В 2022 году миграционный поток в РФ сократился до 61,9 тысячи человек

Приток мигрантов в Россию в 2021 году побил рекорды за последние годы, достигнув максимальных 429,9 тысячи человек.
Но в 2022 году показатель упал до 61,9 тысячи приезжих, пишет РБК.
В 2020 году в Россию прибыло 106,5 тысяч мигрантов, годом ранее – 285,1 тысячи человек.
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13.04.2023 82
Отмечается, что миграционный приток считается как разница между постановкой на регистрационный учет на срок от 9 месяцев и снятием с такого учета.