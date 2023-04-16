Петербургский государственный университет будет готовить кадры для работы в Ленобласти

Санкт-Петербургский государственный университет и комитет образования Ленинградской области подписали контракт о сотрудничестве.

Теперь среди абитуриентов вуза будет проводится конкурс на целевое обучение с последующим трудоустройством в образовательные организации Ленобласти. Также в ходе обучения студенты смогут пройти практику в организации-заказчике целевого обучения.

Принять участие в конкурсе на целевое место в университете сможет выпускник школы из любого региона России. Таким образом на предприятиях Ленобласти планируют закрыть дефицит кадров, а молодые специалисты получат работу и практику.