Подросток из Мурино едва не утонул в водоеме в лесополосе в Лавриках

Во Всеволожском районе Ленобласти 13-летний подросток едва не утонул в лесу около деревни Лаврики.

Мальчик гулял по лесу и в какой-то момент провалился в водоем. Сам выбраться он не мог. На его счастье, в это время рядом оказались охранники Транснефти, которые проверяли газопровод на предмет незаконных врезок.

Прибывшие на место спасатели достали живого мальчика из воды. Школьника доставили в Токсовскую районную больницу.