Подросток из Мурино едва не утонул в водоеме в лесополосе в Лавриках

Автор: Гузель Галимова
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Во Всеволожском районе Ленобласти 13-летний подросток едва не утонул в лесу около деревни Лаврики.

Мальчик гулял по лесу и в какой-то момент провалился в водоем. Сам выбраться он не мог. На его счастье, в это время рядом оказались охранники Транснефти, которые проверяли газопровод на предмет незаконных врезок.

2023-04-18 12.58.57
Фото: t.me/podslushano_v_murino

Прибывшие на место спасатели достали живого мальчика из воды. Школьника доставили в Токсовскую районную больницу.

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