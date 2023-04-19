Жеребца в последний момент спасли от смерти на бойне и нашли ему новый дом в Ленобласти

Волонтеры в последний момент выкупили жеребца на бойне в Пензе и нашли ему новый дом в Ленобласти.

Белоснежному коню Васе около 15 лет. У него была довольно тихая и размеренная жизнь в Пензенской области. Однако все изменилось после того, как его хозяин заболел и попал в больницу. Ухаживать за жеребцом было некому. Семья не стала искать коню нового хозяина и просто отправила его на бойню.

Жеребца удалось спасти силами волонтеров из Пензы и фонда «Я Свободен» из Ленобласти. Они собрали необходимую сумму для выкупа животного.

«Васю мы буквально вытащили из-под ножа мясника. Мы понимаем, что в масштабах нашей огромной страны то, что мы делаем — это капля в море. Но благодаря тому, что мы работаем по любви, у нас получается «заражать» своими идеями все большее количество человек», — рассказала директор фонда «Я Свободен» Ольга Ватомская.

Ветеринар уже осмотрел коня. У него нашли много старых «болячек» и ран, особенно пострадали зубы. Впереди его ждет лечение, а через месяц Василиск (ему дали другое имя) обретет новый дом в Ленобласти. Он будет жить с другими жеребцами и кобылами, спасенными с бойни.