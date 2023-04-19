Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 19 апреля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также боевая машина РСЗО «Град».

На Красно-Лиманском направлении потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, а также две боевые бронированные машины.

На Донецком направлении штурмовыми отрядами за сутки освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск блокировали город с северной и южной окраин. За прошедшие сутки авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 67 огневых задач.

Потери противника за сутки составили до 380 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, а также боевая машина РСЗО «Град».

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. За прошедшие сутки потери противника составили до 120 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Авиацией ВКС России за сутки сбиты три самолета воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт Су-25 воздушных сил Украины.

Кроме того, за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.