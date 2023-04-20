Шесть рейсов были задержаны и отменены сегодня в Пулково

Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

В петербургском аэропорту «Пулково» в четверг, 20 апреля, отменили три авиационных рейса. Еще столько же задержали — сообщает Neva.today.

На вылет был отменен авиационный рейс по маршруту Петербург-Худжанд. Еще одна отмена рейса затронула и пассажиров, желающих отправиться в город Ош. Также отмена рейса на прилет коснулась путешественников из города Худжанд, которые должны были прилететь в Пулково в 12:25.

Кроме того, стало известно о задержке рейса по маршруту Петербург-Казань в 13:55 часов дня. Позже самолет все таки вылетел.

Задержка коснулась и пассажиров авиарейса до Чэнду авиакомпании Sichuan Airlines. Путешественники должны были вылететь из Пулково в 16:15, но теперь полет перенесли на 19:15. Отправку самолета до Минеральных вод также пришлось перенести.

Фото: Baltphoto

Ранее стало известно, что пассажир «Пулково» пытался незаметно провезти хамелеона в обуви.