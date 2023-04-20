У деревни Дони заложили капсулу с землей, собранной у мемориалов жертвам нацизма на Донбассе

Капсулу с землей, которую собрали с Мест Памяти Донбасса и Ростова-на-Дону, опустили Александр Дрозденко и заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко.

«В капсуле, созданной из танкового снаряда времен Великой Отечественной войны, собрана земля со всех территорий, где проявился геноцид фашистский и сегодняшний», — отметил Александр Дрозденко.

По словам Николая Овсиенко, «развитие этого мемориала будет вестись в направлении создания полноценного музея, который станет центром поисковой работы, исторического поиска. Потому что этот мемориал будет очень трогательный — до разрыва сердца. Нужно будет приходить сюда поплакать».

С инициативой создания Мемориального комплекса мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, в декабре 2020 года выступили Российское военно-историческое и Российское историческое общества. Идея была поддержана президентом России Владимиром Путиным. Первый в России Мемориальный комплекс жертвам нацизма, будет открыт в 2023 году вблизи деревни Дони. Установкой памятника занимается Российское военно-историческое общество.

Мемориал в Гатчинском районе у деревни Дони планируется открыть 22 июня 2023 года. Авторам проекта мемориала выступают скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Памятник будет установлен в непосредственной близости от федеральной автомобильной трассы Р-23, ведущей из Санкт-Петербурга через Псков к границе с Республикой Беларусь, и знаковых достопримечательностей региона.

Гатчинский район выбран местом будущего мемориала не случайно — в годы войны здесь располагались многочисленные лагеря для военнопленных, а также донорские лагеря для советских детей. Концентрационные лагеря располагались в селе Рождествено, деревнях Старо-Сиверская и Малая Выра, посёлках Тайцы и Торфяное, Вырице.

За период немецкой оккупации в гатчинских лагерях погибли от голода, пыток, а также насильственно уничтожены 80 тысяч пленных.