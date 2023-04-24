В Кировске пьяный водитель врезался в два автомобиля

ДТП произошло 23 апреля около 23:00 на бульваре Партизанской Славы в Кировске Ленинградской области – там столкнулись три автомобиля.

По предварительным данным, водитель Ford Focus врезался в Toyota Camry и ВАЗ-21093. Виновником аварии оказался 30-летний мужчина. Он отказался от медицинского освидетельствования.

Позднее выяснилось, что водитель Ford ранее был лишен водительского удостоверения за нетрезвое вождение. В отношении него будет возбуждено уголовное дело.