В Кировске пьяный водитель врезался в два автомобиля

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло 23 апреля около 23:00 на бульваре Партизанской Славы в Кировске Ленинградской области – там столкнулись три автомобиля.

По предварительным данным, водитель Ford Focus врезался в Toyota Camry и ВАЗ-21093. Виновником аварии оказался 30-летний мужчина. Он отказался от медицинского освидетельствования.

Позднее выяснилось, что водитель Ford ранее был лишен водительского удостоверения за нетрезвое вождение. В отношении него будет возбуждено уголовное дело.

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В Кировске пьяный водитель врезался в два автомобиля пьяный водитель, Кировск, ДТП
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