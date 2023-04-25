Жителей региона ждет разочарование в праздничную пору.

Как передает синоптик Александр Колесов, в этом году жителей Петербурга и Ленобласти ждет не самая приятная погода на майских праздниках. Уже в конце апреля начнется похолодание.

Сейчас уже четко видно, что после прохождения в четверг холодного атмосферного фронта с дождями температура воздуха понизится. На востоке области днем будет еще жаркая погода, поэтому с приближением туда холодного атмосферного фронта есть все условия для первых гроз <…>Похолодание будет заметным, но может быть не таким критическим, дневная температура ожидается в районе +10 гр., но в дальнейшем в отдельные наиболее облачные и дождливые дни может быть и холоднее с максимальной температурой до +10 гр, — пишет специалист в своем Телеграм.