Электрички в Петербурге и Ленобласти изменят график движения в майские праздники

В связи с предстоящими майскими праздниками в Петербурге и Ленобласти изменится расписание пригородных поездов.

Как сообщает АО «СЗППК», изменения коснутся Финляндского, Балтийского, Витебского, Московского и Северного направлений. Так, 29, 30 апреля, 6, 7 и 8 мая поезда будут ходить по графику субботы, а 1 и 9 мая по графику воскресенья.

Некоторые поезда временно отменят и назначат новые в другие дни. Точный список изменений можно посмотреть на сайте СЗППК.

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