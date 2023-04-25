Из-за разводки Ладожского моста ограничат движение по трассе «Кола» 26 апреля

Автор: Гузель Галимова
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В среду, 26 апреля, движение по трассе «Кола» перекроют на 45 минут.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 26 апреля с 15:00 до 15:45 будет разведен Ладожский мост на трассе Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Ограничения связаны с подготовкой к предстоящему периоду навигации.

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

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25.04.2023 45
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