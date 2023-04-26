Александр Дрозденко: С удовольствием общаюсь с учителями, у большинства горят глаза

IV Всероссийский форум молодых педагогов «Педагог: Профессия. Призвание. Искусство» проходит в Гатчине. В форуме принял участи глава Ленобласти

От того, насколько будет интересно молодым педагогам, зависит развитие нашего образования в целом. Очень важно, чтобы вы хотели развиваться, чтобы вам было интересно работать, чтобы вам хотелось прийти в школу, потому что любая работа с детьми требует большого мужества, — напутствовал молодых учителей Александр Дрозденко.

Участников форума также повествовали Министр Просвещения РФ Сергей Кравцов, который отметил, что поиск новых форм и путей развития образования молодые педагоги «генерят» в Гатчине — столица Ленобласти радушно принимает гостей.

Напомним, что 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника, а в Ленинградской области — Годом команды знаний, к которому уже присоединились ЛГУ им. Пушкина, Университет им. Герцена и Гатчинский ВУЗ.

Отметим, что в Ленобласти реализуется программа «Земский учитель». Победители программы получают служебное жилье и единовременную выплату 1 млн рублей. За три года в ленинградские школы трудоустроено 9 педагогов: четыре педагога из Алтайского края, Брянской, Челябинской и Иркутской областей в 2021 году, трое педагогов переехали в регион в 2020 году. В 2022 году победителями стали два педагога. Подробные условия программы и заявки по ссылке.