В Ломоносовской больнице установлен современный компьютерный томограф

Аппарат размещен в отделении лучевой диагностики в отдельном изолированном здании.

«Новый компьютерный томограф позволит пациентам Ломоносовского района в кратчайшие сроки получать необходимую диагностику. В этом году мы обеспечим проведение компьютерной томографии в каждом районе», ― подчеркнул председатель областного комитета по здравоохранению Александр Жарков.

Компьютерный томограф на 32 среза позволяет проводить ангиографические и ортопедические исследования, визуализацию коронарных сосудов головного мозга, исследования грудной клетки и брюшной полости. Есть также возможность передачи данных исследований дистанционно.

Аналогичный томограф в феврале был поставлен в поликлинику Кингисеппа, для чего даже пришлось демонтировать окно и расширить проем, а в марте во Всеволожскую поликлинику.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в отделении лучевой диагностики ЛОКОД в начале июля появились два новых аппарата для компьютерной томографии, которые позволяют дать наиболее точные данные о состоянии внутренних органов: аппараты проводят исследование по 128 срезам. В Кузьмолово также проводят диагностику и лечение онкозаболеваний легких и органов грудной клетки. Также в отделение поступил Магнитно-резонансный томограф стоимостью 74 100 000 рублей, комплекс УЗИ за 15 млн рублей и микроскоп за 13,8 млн рублей, эндовидеохирургическая стойка.