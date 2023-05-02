Петербуржец отомстил доносом бывшей. Он обвинил ее в поддержке иноагента

Звонок в полицию по телефону доверия поступил вечером 1 мая. Звонил 39-летний петербуржец. Мужчина сообщил, что его бывшая работает учителем и при этом поддерживает высказывания одного из физлиц-иноагентов, а также сочувствует Украине.

Заявитель утверждал, что женщина якобы является родственницей журналиста-иноагента. По его словам, она никого не боится, так как имеет связи в МВД.

Прибывшие на место правоохранители выслушали женщину. Оказалось, что она бросила заявителя и выгнала его из дома. По ее мнению, это и послужило причиной клеветы в ее адрес. Женщина написала встречное заявление на клеветника.