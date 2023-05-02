В Ленобласти почти 600 пар поженились в апреле

В Ленобласти в январе было зарегистрировано 476 браков, сообщили в ЗАГСе.

Самой популярной датой стало 21 апреля, канун празднования Красной Горки. В этот день было зарегистрировано 105 браков. При этом за последнюю неделю апреля поженились 159 пар.

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Напомним, что в Ленобласти идет прием заявлений на регистрацию браков в День семьи, любви и верности.