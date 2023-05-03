В Оренбурге женщина сбросила сестре из окна 715 тысяч рублей, но их украл прохожий

Местная жительница едва не лишилась пакета с крупной суммой денег.

Как сообщает Мойка78, сестра потерпевшей пришла к ней в гости, чтобы взять 715 тыс. рублей. Однако уходя, она про них забыла. Тогда женщина решила положить деньги в пакет и выбросить их из окна сестре.

В полете упаковка зацепилась за ветки деревьев и порвалась, а все купюры посыпались на землю. Сердобольный прохожий предложил помочь собрать деньги.

Когда купюры собрали, грабитель выхватил их и убежал.

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