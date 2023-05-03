В Гостилицах горел ангар с вертолетами

Утром 3 мая произошло возгорание на аэродроме частной авиации в поселке Гостилицы Ломоносовского района Ленобласти.
Горел ангар с вертолетами. По предварительным данным, их успели эвакуировать. Площадь пожара составила около 15 «квадратов».
Пожар оперативно потушили. По данным полиции, пострадавших нет.
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30.04.2023 114