В Гостилицах горел ангар с вертолетами

Автор: Гузель Галимова
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Утром 3 мая произошло возгорание на аэродроме частной авиации в поселке Гостилицы Ломоносовского района Ленобласти.

Горел ангар с вертолетами. По предварительным данным, их успели эвакуировать. Площадь пожара составила около 15 «квадратов».

Пожар оперативно потушили. По данным полиции, пострадавших нет.

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30.04.2023 114
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