В Гостилицах горел ангар с вертолетами

Утром 3 мая произошло возгорание на аэродроме частной авиации в поселке Гостилицы Ломоносовского района Ленобласти.

Горел ангар с вертолетами. По предварительным данным, их успели эвакуировать. Площадь пожара составила около 15 «квадратов».

Пожар оперативно потушили. По данным полиции, пострадавших нет.