Доброволец из Выборгского района погиб в ходе СВО

В ходе специальной военной операции погиб житель Выборгского района Ленобласти Алексей Дервин. Ему было 50 лет.

Участие в специальной военной операции он принимал как доброволец.

«Мы глубоко скорбим вместе с родными и близкими героя, его друзьями, одноклассниками и сослуживцами. Жители Выборгского района всегда будут помнить Алексея Александровича Дервина, настоящего патриота России. Вечная память!», — сказал глава районной администрации Валерий Савинов.