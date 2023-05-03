Житель Выборгского района погиб в ходе спецоперации

При выполнении боевых задач в ходе СВО погиб житель Выборгского района Ленобласти Алексей Баженов.

Соболезнования родным и близким бойца выразили губернатор Александр Дрозденко и глава районной администрации Валерий Савинов.

Алексей Баженов родился 25 января 1973 года в Выборге. Учился в школе №8.

Ранее стало известно о гибели добровольца из Выборгского района Алексея Дервина. Ему также было 50 лет.