Житель Выборгского района погиб в ходе спецоперации

При выполнении боевых задач в ходе СВО погиб житель Выборгского района Ленобласти Алексей Баженов.
Соболезнования родным и близким бойца выразили губернатор Александр Дрозденко и глава районной администрации Валерий Савинов.
Алексей Баженов родился 25 января 1973 года в Выборге. Учился в школе №8.
Ранее стало известно о гибели добровольца из Выборгского района Алексея Дервина. Ему также было 50 лет.
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