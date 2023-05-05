Иномарку за 1,5 миллиона рублей угнали в Гатчине

В полицию 4 мая обратился 51-летний житель Гатчины, менеджер предприятия по металлообработке из Санкт-Петербурга.

Мужчина сообщил, что у него угнали черный внедорожник Mitsubishi Outlander 2018 года. Иномарка была оставлена на ночь возле дома на улице Урицкого. Ущерб автовладельца составил 1,5 миллиона рублей.

Правоохранители изъяли документы на машину и комплекты ключей. Заведено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.