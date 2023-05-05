В Петербурге неизвестная представилась учительницей музыки и попыталась украсть ребенка – видео

Автор: Сергей Агутин
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В Приморском районе Санкт-Петербурга неизвестная попыталась украсть 9-летнего мальчика, представившись учительницей музыки. О происшествии сообщает мама пострадавшего.

По словам женщины, с февраля 2023 года мальчик самостоятельно добирается от школы до дома – это три остановки на автобусе или 20 минут пешком. Ребенок 4 мая забыл телефон.

Около 16:00 часов, когда мальчик направлялся в сторону дома, к нему подошла подозрительная девушка. Она представилась учительницей музыки и предложила отвести школьника в кафе.

Девушка вела себя подозрительно: гладила мальчика по голове, дергалась и очень быстро разговаривала. Ребенок испугался и ускорил шаг. Девушка шла рядом, постоянно уточняя свое местоположение кому-то по телефону.

Неизвестная зашла с ребенком в лифт и дошла с ним практически до квартиры, но, увидев его маму, сбежала. Мальчик рассказал о произошедшем. Женщина успела заснять неизвестную на телефон из окна – она нервничала и суетилась.

Видео: соцсети

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