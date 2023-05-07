Репетиция парада ко Дню Победы стартовала на Дворцовой площади в Петербурге. Где ограничено движение транспорта?

Генеральная репетиция военного парада ко Дню Победы стартовала в Санкт-Петербурге 7 мая. Улицы в районе Дворцовой площади закрыли для транспорта.

С 07:00 до 12:30 нельзя будет проехать по набережной реки Мойки (от Невского проспекта до Печорского моста), по Миллионной улице, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной, Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту (от Гороховой до Невского проспекта), Адмиралтейской набережной, а также по Невскому проспекту (от Садовой до Дворцового проезда). Также запрещен проезд вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой площади.

Автобусы №№ 2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 191 и троллейбусы №№ 1, 5, 7, 10, 11, 17, 22 следуют в объезд или по укороченным маршрутам.

В период с 15:00 8 мая до 12:30 9 мая будет запрещен проезд вдоль д. 4 и 6-8 на Дворцовой площади. Будет невозможно движение транспорта по набережной Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, Миллионной улице, набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной.

С 15:00 до 16:30 8 мая и с 09:00 до 12:30 9 мая движение транспорта будет запрещено по Дворцовому проезду, Адмиралтейскому проспекту от Гороховой улицы до Невского проспекта, Адмиралтейской набережной, Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда.