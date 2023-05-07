Бесплатно отправить в зону СВО посылку весом до 10 килограммов с начала мая могут все россияне. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко призвал воспользоваться этой возможностью и поддержать участников спецоперации.

«В преддверии Дня Победы особенно важно, чтобы военнослужащие ощутили внимание и заботу со стороны друзей и близких. Я призываю всех неравнодушных воспользоваться возможностью и отправить посылки для бойцов! Это будет значимой поддержкой им в канун праздника Победы!», – прокомментировал Дмитрий Чернышенко

Количество посылок не ограничено, важен только вес каждой – до 10 килограммов. Правила бесплатной отправки посылок военнослужащим можно узнать в контакт-центре «Почты России» по номеру телефона: 8 800 100-00-00.