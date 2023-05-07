Александр Дрозденко выразил соболезнования родственникам актера Александра Тютрюмова

Как сообщал ivbg.ru, Александр Тютрюмов скончался в Санкт-Петербурге. Артист, известный по ролям в сериалах «Убойная сила», «Мастер и Маргарита», «Бандитский Петербург 2», «Крот», «Метод Михайлова», умер на 65 году жизни.

По информации источника «Невских Новостей», артист скончался от панкреатита. Последние минуты жизни он провел в Мариинской больнице.

Губернатор Ленинградской области выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного артиста России Александра Тютрюмова.

«Глубоко опечален вестью об уходе из жизни нашего земляка, уроженца Подпорожья Александра Аркадьевича Тютрюмова. Талантливый артист, он создал яркие, запоминающиеся образы на отечественном телевидении, был отличным педагогом и деятельным продюсером. Александр Аркадьевич никогда не забывал родное Подпорожье, возвращался сюда с новыми, интересными продюсерскими проектами, его знали и любили на малой Родине. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Александра Аркадьевича Тютрюмова, всем почитателям его яркого актерского и режиссерского дарования», – сказал Александр Дрозденко