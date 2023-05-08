В Приозерском районе Ленобласти из воды выловили утопленника

Тело плавало в Вуоксе.
Как сообщают 47news, 7 мая дежурному поступил сигнал о том, что в реке Вуокса обнаружен погибший.
Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда города Приозерск достали тело мужчины из воды и транспортировали на берег. Труп передали правоохранителям.
В настоящий момент личность погибшего и обстоятельства его гибели устанавливаются.
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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