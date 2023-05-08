Бывший главный тренер столичного «Локомотива» и сборной России Юрий Семин заявил, что «Зенит» закономерно одержал победу в чемпионате России по футболу.

Семин в интервью «Матч ТВ» отметил, что, вероятно, «Зенит» правильно функционировал, раз клубу удалось досрочно завоевать чемпионство в РПЛ.

Поздравить с победой стоит и главного тренера зенитовцев Сергея Семака, ведь он в очередной раз тоже стал чемпионом.

«Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 в матче 26-го тура РПЛ. Встреча прошла накануне вечером на «Газпром Арене». Воскресная победа сделала «Зенит» чемпионом уже в пятый раз подряд.

Ранее стало известно, что Кокорин забил мяч в чужие и в свои ворота, сведя матч в ничью 1:1.