Петербуржцам с начала года повысили зарплаты

Результаты опроса показали, что каждый пятый горожанин стал зарабатывать больше.

Жители Петербурга заявили об изменении размера зарплаты с начала 2023 года. Об этом сообщается в исследовании рекрутинговой платформы HeadHunter от 8 мая. Как сообщает Piter.tv, по результатам опроса 42% петербуржцев отметили, что размер их зарплаты изменился.

Каждый пятый опрошенный отметил, что его заработок увеличился, а У 22% горожан зарплата стала меньше по сравнению с прошлым годом.

Фото: Piter.tv

Ранее стало известно, что Ленобласть выполнила указ президента России по зарплатам бюджетников.