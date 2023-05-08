Петербуржцам с начала года повысили зарплаты

Результаты опроса показали, что каждый пятый горожанин стал зарабатывать больше.
Жители Петербурга заявили об изменении размера зарплаты с начала 2023 года. Об этом сообщается в исследовании рекрутинговой платформы HeadHunter от 8 мая. Как сообщает Piter.tv, по результатам опроса 42% петербуржцев отметили, что размер их зарплаты изменился.
Каждый пятый опрошенный отметил, что его заработок увеличился, а У 22% горожан зарплата стала меньше по сравнению с прошлым годом.
Фото: Piter.tv
Ранее стало известно, что Ленобласть выполнила указ президента России по зарплатам бюджетников.