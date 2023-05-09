Апрель выдался напряженным для «Лиза Алерт»

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» подвел итоги прошедшего месяца.

Апрель выдался напряженным. Почти половина поисков были срочными. Продолжило расти и число сообщений о пропаже детей и подростков — если в марте была 41 такая заявка, то в апреле – уже 51. К счастью, почти все они благополучно завершились.

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Кроме того, в апреле прошло три вводных лекции — в Выборге, Петербурге и Луге. В общей сложности к ПСО «Лиза Алерт» присоединились около 100 человек. Из них половина – в районах Ленобласти.